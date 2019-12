AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-20 14:10:55

Smartphone-eksplosion dræber 19-årig kvinde i Indien

Det er ikke ligefrem noget nyt at høre om smartphone-eksplosioner. Det er dog noget nyt, at sådanne eksplosioner kan koste en livet.

I Indien har en 19-årig kvinde desværre mistet livet på grund af en smartphone-eksplosion.

Rapporter meddeler, at den unge kvinde førte en telefonsamtale med et familiemedlem, mens uheldet indtraf.

Eksplosionen var efter sigende så kraftig, at kvinden ret hurtigt blev slået bevidstløs. Hun blev hurtigst muligt kørt på et hospital, men desværre var skaderne så omfattende, at lægerne var ude af stand til at redde hende.

Det var angiveligt en Nokia 5233, der var skyld i ulykken. Denne smartphone blev lanceret tilbage i 2010 og sælges stadig på Amazon, hvor den er prissat til at koste omkring 45 dollars.

HMD Global, der står for produktionen af Nokia-telefoner, har allerede været ude for at melde sin uskyld i sagen.