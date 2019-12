AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-25 11:00:14

Sony Xperia 10 og Xperia 10 Plus præsenteret

Dette års Mobile World Congress 2019, handler ikke bare om Xperia 1 for Sony. Med sig bagaren har producenten også Xperia 10 og Xperia 10 Plus, som Sony har præsenteret på MWC.

Dette års Mobile World Congress 2019, handler ikke bare om Xperia 1 for Sony. Med sig bagaren har producenten også Xperia 10 og Xperia 10 Plus, som Sony har præsenteret på MWC.



Sony Xperia 10 kommer med et 6 tommer display med Full HD+ opløsning, og 21:9 aspect ratio. Under den smukke overflade har Sony udstyret Xperia 10 med en Qualcomm Snapdragon 630 processor, 3GB RAM og 64GB lager. På kamerafronten kommer Sony Xperia 10 med et dual kamera setup på bagsiden i form af et 13 megapixel og 5 megapixel, og på forsiden et 8 megapixel kamera.

Xperia X10 Plus er designet med en 6,5 tommer skærm med Full HD+ og samme 21:9 aspect ratio som Sony Xperia 10.



Denne version bygges med en Snapdragon 636 og 4GB RAM. Her har Sony ændret lidt på kamera konfigurationen, da X10 Plus har 8 megapixel på forsiden og 12 megapixel samt 8 megapixel kameraer på bagsiden.



Læs mere om Sony Xperia 10 og Xperia 10 Plus præsenteret HER



Billede & Kilde

Sony