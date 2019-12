AUTHOR : Lars

Sony Xperia XZ1 Ultra benchmarks lækket

Sony har kridtet banen op til kommende IFA 2017, hvor lanceringen af nye smartphones er i pipelinen.

Sony skulle have en række nye smartphones til at showcase under næste måneds IFA 2017 messe. Forud for deres officielle indtræden på smartphone markedet, er der dukket benchmarks op af en smartphone med modelnummeret G8541 i GFXBench benchmarks. Alt peger i retning af en ny Sony Xperia XZ1 Ultra, som nævnes til at være producentens nye flagskib.



Tidligere informationer viser en Sony Xperia XZ1 Ultra udstyret med et 6,2” display med en 4k opløsning. Under motorhjelmen skulle vi blive præsenteret for en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 4GB RAM samt 128GB lager.



Af andre specifikationer finder vi et 12 megapixel kamera på fronten og et 18 megapixel kamera på bagsiden.



Sony afholder en IFA pressekonference 1 september, hvor det forventes de løfter sløret for Sony Xperia XZ1 Ultra, Xperia XZ1 Compact og Xperia XZ1.



