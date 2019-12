AUTHOR :

Sony Xperia XZ4 Geekbench tal viser lovende takter forud for release

Sony Xperia XZ4 kunne meget vel være blandt de første til at blive udstyret med Snapdragon 855. Nye informationer peger i retning af Sony Xperia XZ4 bliver en potent herre, hvis vi skal sætte vores lid til seneste Geekbench performancetal.

Selvsamme Geekbench viser også Sony Xperia XZ4 præ-konfigureres med Android 9.0 Pie, og så kunne vi meget vel få præsenteret Xperia XZ4 fra Sony i forskellige versioner, når det kommer til antallet af RAM.



Ifølge Geekbench resultaterne opnår afbilledet model, Sony Xperia XZ4 (I8134 modelnummer), en score på 3,497 på single-core test og 12,801 points på multi-core test. En markant forbedring sammenlignet med Snapdragon 845. Hertil formår performance at liste sig forbi multi-core performance på Apples A12 Bionic chip og Huaweis Kirin 980 SoC. Modsat er single-core scoren lavere end Apples 7nm FinFET A12 Bionic.



Vi har tidligere set Sony Xperia XZ4 i rampelyset i AnTuTu med scores på record breaking 395,000 points. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at disse benchmark resultater er relative manipulere.

Førehesten er dog stadig nyeste iPhone XS Max, som er et rent performance powerhouse, som er i stand til at sætte Android-running smartphone powerhouses med 8GB of RAM til vægs i diverse real-world speed tests. De nye informationer viser ligeledes en Xperia XZ4 med 8GB RAM.



Værd at bemærke er Xperia XZ4 ifølge flere udenlandske kilder, vil understøtte 46,5-watt fast-charging support, som på denne front vil kunne konkurrere med andre high-end smartphones. Hvorvidt Xperia XZ4 designes med Qi wireless charging support er stadig ikke omtalt.



Vi holder ørene stive for yderlige informationer om Xperia XZ4.

