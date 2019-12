AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-28 18:36:34

Sony fusionerer Xperia med deres afdelinger for billede og lyd

Sony har netop meddelt at deres Xperia afdeling bliver fusioneret med Sony’s afdelinger for TV, lyd og billede.

Sony’s Xperia afdeling har i længere tid haft det svært, med store underskud i de senere år.

Derfor kommer Sony’s beslutning, som lidt af en overraskelse for nogen, da det efterhånden var forventet at Sony enten ville lukke for Xperia brandet, eller evt. sælge det videre.

Sammenkoblingen med Xperia og de førnævnte afdelinger, tager sted d. 1 April, hvor afdelingen nu vil hedde ”Electronics Products and Solutions”.

En talsperson ved Sony, Takashi Iida, udtaler her på baggrund af fusioneringen:



“Through more cooperation among our divisions, we can create new value by better utilizing the combined assets and personnel in our electronics area,”

For at give et kort indblik I hvor dårligt der er gået Sony’s Xperia brand, kan det nævnes at Xperia tabte 940 millioner dollars over de sidste fire kvartaler, det er bestemt ingen smal sag, og faktisk er tabet så stort, at Sony’s bedste afdeling – deres Playstation brand, ikke kunne dække det massive tab.



Sony har i de seneste år, haft det ekstra svært, grundet nye og gamle konkurrenter, der gradvist har taget større del af smartphonemarkedet. I tredje kvartal af 2017 solgte Sony 3,4 millioner smartphones på verdensplan, et år senere (Q3 2018) var tallet helt nede på kun 2 millioner.

Sammenlægning af de forskellige afdelinger er ifølge en ekspert, et valg der kan være taget for at undgå en lukning af Xperia:



Amir Anvazadeh is a strategist at Asymmetric Advisors PTE, and in a note, he advised, “By hiding the mobile-related losses, they would take the pressure off from shareholders to shut the division down.”

Sony ser dog lyst på fremtiden, og de vil satse højt på 5G, som de håber kan være med til at skabe et overskud engang i 2021.

Kilde og billeder: Sony, Wccftech