AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-16 23:17:50

Sony gør klar til spændende smartphone-lancering under MWC

Sony planlægger at løfte sløret for en helt ny smartphone under det kommende Mobile World Congress 2018.

Sony planlægger at løfte sløret for en helt ny smartphone under det kommende Mobile World Congress 2018.

Den nye smartphone kommer angiveligt til at gpå under navnet Xperia XZ Pro.

Det er på alle måder en spændende smartphone, som Sony gør klar til at lancere. Den forventes nemlig at ankomme med et OLED display og 4K-resolution.

Xperia XZ Pro menes desuden at blive udstyret med en Qualcomm Snapdragon 845-processer, samt 6 GB RAM og 128 GB opbevaringsplads.

Hvis du er en af dem, der godt kunne tænke sig at komme helt tæt på Mobile World Congress 2018, så er det med at tage flyveren til Barcelona. Eventet skydes i gang i næste måned.

Du må dog højst sandsynligt vente til starten af sommeren med at få fingrene i Sonys kommende smartphone. Xperia XZ Pro forventes at blive udgivet i juni.