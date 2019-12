AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-25 01:54:27

Sony har to nye Xperia-modeller på vej

Sony drømmer om at blive mere konkurrencedygtig på smartphone-markedet. Nu forsøger man sig med to nye Xperia-modeller.

Sony drømmer om at blive mere konkurrencedygtig på smartphone-markedet. Nu forsøger man sig med to nye Xperia-modeller.

Sony har længe fundet det svært at kæmpe på smartphone-markedet med konkurrenterne fra Apple Samsung.



Nu prøver man så at byde lidt mere op til dans ved at smide et par nye Xperia-modeller på bane. Det melder flere rapporter.



De to nye smartphones kommer angiveligt til at indgå i samme kategori, som Xperia XZ Premium og XZs gjorde.



Til forskel fra tidligere vil Sony denne gang forsøge at bevæge sig væk fra Premium Standard-smartphones.



De to nye smartphones forventes at blive udgivet til september, hvor IFA 2017 er sat til at finde sted. Sony har tidligere brugt dette event til at præsentere nye produkter.