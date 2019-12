AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 08:02:24

Speciel version af OnePlus 5 lanceres 19 september

Holder rygterne stik, så lanceres en speciel version af OnePlus 5 19 september i Paris, som uden tvivl bliver en limited version.

OnePlus har sendt invitationer ud til flere medier, til et event, der løber af staben 19 september i Paris. Her forventes der OnePlus søsætter en ny special edition, af deres OnePlus 5 smartphone.

TechAdvisor har fået en indbydelse fra producenten, og et kig på invitationen afslører ikke meget, men det ville undrer os, hvis de sender en helt ny model på gaden så kort tid efter deres OnePlus 5 ramte markedet.



Det forlyder fra selvsamme TechAdvisor, at OnePlus har startet et samarbejde med designeren Jean-Charles de Castelbajac, hvilket nærmere peger i retning af en speciel designet version af nuværende OP5 smartphone.



Husker man tilbage til da OnePlus lancerede deres OnePlus 3T smartphone, så skete noget lignede med denne model, som udkom i en OnePlus 3T Colette version. Vi håber dog OP 5 smartphonen frigives i mere end 250 modeller.