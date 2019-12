AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 13:53:03

Star Wars OnePlus 5T kommer i handlen i Danmark

Forleden skrev vi om Limited Edition Star Wars OnePlus 5T lanceres 15 december, og nu er vi blevet gjort opmærksom på, at denne specielle model også lanceres i norden. Dermed er Danmark også på verdenskortet sammen med blandt andet Sverige og Finland.

Datoen for release af Limited Edition Star Wars OnePlus 5T er opgivet til at være 13 december, hvor 3.dk vil være blandt udbyderne.

For at opsummerer, er OnePlus 5T udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 6GB RAM samt 64GB lager. Alternativt kan du købe den med 8GB RAM og 128GB internt lager. OnePlus 5T er ligeledes designet med et 6 tommer display med en 18:9 aspect ratio og en FHD+ opløsning med 2160 x 1080 pixels.



I fronten finder vi et 16 megapixel kamera til f.eks. selfies plus et dual setup på bagsiden, hvoraf det ene er et 20 megapixel og partneren et 16 megapixel kamera.



Herligheden sælges præinstalleret med Android 7.1.1 Nougat.