AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-15 13:45:27

TP-Link Neffos N1 Smartphone lanceret

Fra uventet kant, har TP-Link nu introduceret en TP-Link Neffos N1 Smartphone. Ganske som vi blev vidne til med Razer og deres Razer Phone, er en ganske uvant ny smartphone producent dukket frem.

Normalt kender vi TP-Link fra deres netværks udstyr som routere, accesspoints m.v., men nu har de så fået en ny titel til deres port folio.

TP-Link Neffos N1 er bygget med et 5.5 tommer IPS display, som kan håndtere en FHD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Under motorhjelmen finder vi en Helio P25 processor, som altså også indikerer, der ikke er tale om et smartphone flagskib, som skal tage kampen op med Samsung S9 eller iPhone X.

TP-Link Neffos N1 er udstyret med 4 GB RAM, og et 64GB indbygget lager, som kan udvides op til 128GB via microSD. Vi finder ligeledes 3 kameraer på Neffos N1 – et 8MP på fronten og to 13MP på bagsiden.

Prisen på Neffos N1 er sat til MYR 1,099, som svarer til omkring 1700 kroner. TP-Link Neffos N1 forhandles på nuværende tidspunkt ikke i Danmark.