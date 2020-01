AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-26 13:59:36

Telenor lancerer eSIM til Apple Watch

Når Apple Watch Series 4 går i handlen på fredag den 29. marts, tager Telenor Danmark det første skridt i udrulningen af eSIM i Danmark og tilbyder Telenor-kunderne Apple Watch Series 4 med eSIM-understøttelse.

Hos Telenor får kunderne nu mulighed for at koble deres Apple Watch til et eksisterende mobilnummer via eSIM, så kunderne kan besvare og foretage opkald direkte fra deres Apple Watch. Så selvom du efterlader din iPhone på køkkenbordet for at løbe en tur, kan du modtage vigtige opkald på dit Apple Watch, der med et indbygget eSIM taler sammen med din iPhone. Apple Watch henvender sig både til kunder med en aktiv livsstil men også kunder der gerne vil bære et flot ur og have en nemmere hverdag, hvor teknologierne smelter sammen og devices kommunikerer automatisk sammen.



”Vi er glade for, at vi nu kan give kunderne mulighed for at benytte sig af eSIM, når de køber det nye Apple Watch. Denne lancering er Telenor Danmarks første skridt i udrulningen af eSIM, og vi vil i den kommende tid lancere eSIM-understøttelse af andre enheder, der bruger nuværende traditionelle simkort. Med eSIM muliggør vi enkle og digitale kunderejser og skaber et nyt fundament for innovation i kundeoplevelsen,” siger Telenors kommercielle direktør Tor-Arne Fosser.

Med Telenors eSIM-løsning behøver kunderne dermed ikke flere simkort, men kan nøjes med ét simkort, og så lave et tillægsabonnement – et Smartnummer – for at tilknytte og aktivere sit Apple Watch. Man skal have en iPhone for at kunne bruge sit Apple Watch med eSIM – og det skal være en af følgende iPhone-modeller: SE, 6, 6S, 7, 7S, 8, X, XR, XS, XS Max samt alle Plus-udgaver.



En sundere og sikrere hverdag

Apple Watch Series 4 sætter helt nye standarder for, hvad et ur kan. Uret er blevet redesignet og har 30% større skærm sammenlignet med tidligere modeller. Urkassen er blevet tyndere, har fået runde hjørner, og touch-overfladen når helt ud i skær¬mens hjørner.



Herudover indeholder uret en ny elektrisk hjertesensor, Digital Crown med helt nyt design samt haptisk feedback, som giver en præcis og klik-agtig fornemmelse, når man scroller. Med Apple Watch Series 4 bliver man lidt sundere hver eneste dag samtidig med, at uret hjælper dig med at passe på dit helbred. Du får fx notifikationer ved svag og forhøjet puls, faldregistrering, nødopkald og nye vejrtrækningsurskiver.



Apple Watch Series 4 kan købes i alle Telenors butikker og online på www.telenor.dk fra fredag d. 29. marts 2019.

Kilde

Apple, Telenor