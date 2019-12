Tips og tricks til din smartphone sammen med Tweak.dk

AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-07-19 15:20:00

På trods af varmen ikke helt har gjort sit indtog i Danmark, så bruger vi tiden til at tage et kig på funktioner som du måske ikke vidste din smartphone havde.

Et kig på kalenderen indikerer det er sommer, og tingene kører i et lidt nedsat tempo på redaktionen og Danmark generelt. I selvfølgelig ikke snydes helt, og på vores YouTube kanal har vi valgt at tage et kig på lidt tips og funktioner til din smartphone, som du måske ikke var klar over den havde - a,t efter model vel og mærke.

Se med på vores YouTube Kanal, når vi tager et kig på smarte features på Huawei P10, som vi testede for noget tid siden. Læs test af Huawei P10 HER