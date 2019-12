AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-03 10:52:39

Tyve stjæler 313 iPhone X smartphones til en værdi af over 2 millioner kroner

Generelt er Apple produkter meget eftertragtet, og i visse tilfælde så eftertragtet, at folk tager alternativer metoder i brug for at scorer nemme penge. Denne gang stod en Apple shop for skud i San Francisco, hvor der blev stjålet 313 iPhone X smartphones til en værdi af over 2 millioner danske kroner, som stod placeret i en UPS lastbil.



Ifølge Apple, har de alle serienumrene på de stjålne iPhone X telefoner, som forhåbentlig hjælper med til de kommer tilbage på hylderne hos Apple, der i forvejen kæmper med et slunken lager.

Apple har dog ændret leveringstiden fra 5-6 uger til 3-4 uger på nuværende tidspunkt mht. leveringstid på dem der ikke er heldig at få en fra dagsdato, hvor de officiel er i handlen.

IT-giganten forventer et rekord stort overskud i deres kommende opgørelse.



