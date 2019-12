AUTHOR :

Undgå ødelagte mobiltelefoner

Man bliver sendt tilbage til stenalderen, når mobilen går i stykker. Robuste mobilcovers kan sørge for, at de skrøbelige telefoner ikke bliver ødelagt.

Mobiltelefonen er gennem de sidste år blevet en vigtig del af mange menneskers liv. Vi har den med overalt. Vi bruger den til stort set alt, og den gør vores hverdag nemmere. Derfor er det meget problematisk, når mobilen ikke virker. Vi kan ikke huske alle telefonnumrene udenad. Vi har ikke overblik over vores kalender, og vi kan ikke følge med i nyhedsstrømmen.



Når vores mobiler går i stykker, bliver vi sat uden for næsten alt kommunikation. Hverdagen bliver pludselig meget mindre overskuelig. Med solide mobilcovers kan man undgå at mobilen går i stykker, og se sig fri for en periode uden kontakt med omverdenen.



Håndværkere er mere udsatte

Når man som håndværker arbejder fysisk hele dagen, sker det ofte, at mobilen får skrammer eller går i stykker af den ene eller anden årsag. Det kan være, at mobilen ryger en tur på gulvet. Det kan være, at den får nogle hårde stød, eller det kan være, at den bliver udsat for støv, naturens elementer eller et sprunget vandrør. Resultatet er, at man står uden mobil og med en dyr regning i den nærmeste fremtid.



Det kan være en anstrengende periode, når man er uden telefon. De mange sociale medier kører derudaf selv om, man ikke er tilstede på dem. Man går glip af de sjove Snapchats og de spændende nyheder på smartphonen. Man kan ikke få kontakt med de personer, man gerne vil, og endnu værre er det, at ens nærmeste ikke kan komme i kontakt med en, når mobilen er gået kaput.



Mobilcovers kan heldigvis hjælpe med at sørge for, at mobilen ikke får de irriterende skrammer. Coverne kan på den måde holde en fra at ende i stenalderen, fordi mobilen er gået i stykker, og man dermed er blevet afskåret fra den digitale verden. Der findes mobilcovers, som kan afbøde stød, beskytte mod fald fra store højde og hjælpe med at holde støv og fugt væk fra mobilens følsomme elektronik.



Mange forskellige typer

Mobilcovers fra blandt andet producenten Griffin Survivor er det amerikanske militær værdigt. Coveret kan holde til de fleste situationer, man som håndværker kan komme ud for. Så når mobilen ryger på gulvet eller befinder sig midt i en støvsky, så undgår man, at det ender med en dyr tur til reparatøren.



Hvis man ikke synes, det er fedt, at ens Iphone eller Samsung er pakket ind i cover, som ligner noget militæret bruger, kan man også få fat i mobiltasker. De har, foruden et mere stilet udtryk, også plads til andre ting som fx kreditkort og kontanter.

Der findes mange forskellige typer af mobilcovers og mobiltasker, så der er en god chance for, at man kan finde et cover eller en taske, som passer til det, der er brug for. Man kan så at sige nemt undgå at havne i det tomrum, som en ødelagt mobil skaber, ved at få fingre i et mobilcover.