AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-12 21:11:17

Ventetiden er slut, iPhone 8 og iPhone 8 Plus er klar til at ryge i handlen.

Apple har annonceret deres nye iPhone 8 og iPhone 8 Plus, som denne gang lancers i 3 farvelader, silver, space grey og en ny gold edition.

Ens for begge er et nyt Retina HD Display, og nye stereo højtalere, og så udstyres begge med en helt ny Apple A11 Bionic processor, som Apple selv udråber som deres kraftigste processor til dato. Apple A11 Bionic processoren er udstyret med 6 cores, og kan ifølge de frigivne informationer håndterer helt op til 30 % mere performance end tidligere modeller.

Oveni hatten er. Apple A11 Bionic processoren denne gang udstyret med en GPU, som er første gang Apple indbygger en sådan i deres CPU.

Forbedret kameraer er også en del af pakken fra Apple, hvor vi på iPhone 8 finder en 12 megapixel sensor, og på iPhone 8 Plus 2 stk. 12 megapixel sensorer, som begge er designet med billedstabilisatorer.



We’re proud to introduce a new portrait lighting feature for the iPhone 8 Plus, this uses machine learning to adjust the lighting of a photo. So you can select a range of different lighting effects.

LTE A og Bluetooth 5.0 ser også dagens lys i de nye iPhone 8 sammen med trådløs opladning af batteriet, samt understøttelse af nyeste Qi wireless standard.



Prisen på iPhone 8 starter på $699 og 8 Plus på $799. Apple frigiver to modeller, en 64GB og en 256GB, som er gældende for begge nye modeller.



Forudbestilling starter 15 september 2017, og begge iPhones er i butikkerne fra 22 september 2017.