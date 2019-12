AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-14 13:26:23

Version 2019 af iPhone X bygges med 3D Sensor til AR

Udenlandske medier fyldes med Apple nyheder, og nogle mere spændende end andre. Vi har plukket denne ud, som vi selv finder spændende og derfor ønsker at dele med vores mange brugere.

Udenlandske medier fyldes med Apple nyheder, og nogle mere spændende end andre. Vi har plukket denne ud, som vi selv finder spændende og derfor ønsker at dele med vores mange brugere.



MacRumors meldte tidligere på dagen ud, at iPhone X Plus med 6,5 tommer display lanceres i 2018, og nu støder der flere spændende informationer til via Bloomberg. Omtalte medie, har netop lagt en nyhed online omkring 2019 versionen af iPhone, som denne gang produceres med integration af Augmented Reality (AR) via en 3D sensor på bagsiden.



Nuværende iPhone X, er designet med et TrueDepth kamera på forsiden, som er koblet til Face ID, og denne løsning mener Bloomberg bliver fastholdt indtil 2019 versionen af smartphonen fra Apple lanceres.



Apples næste iOS 11, skulle også bringe AR features med sig, og dermed virker det relevant, at Apple udvider Augmented Reality på kommende iPhone telefoner. Blandt andet har Apple lanceret deres nye ARKit, som er et værktøj til udviklere af AR apps til iPhones.



Altså tyder det på Apple brygger på store planer for deres kommende generationer af iPhones, hvoraf meget kunne være softwarerelateret frem for hardware.