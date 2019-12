AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-23 11:30:22

Video viser den nye touch-sensitive frame i brug på HTC U

Rygterne har længe floreret omkring den kommende HTC U, som skulle være designet med, vad der omtales som en ”touch-sensitive frame”.

Rygterne har længe floreret omkring den kommende HTC U, som skulle være designet med, vad der omtales som en ”touch-sensitive frame”.

Det vil med andre ord sige en rammer på HTC U, som kan bruges til at manøvrere rundt i telefonens apps. Om det er et klem, fingrer der glider på rammen m.v. er stadig uvist og naturligvis ikke officielt meldt ud. Nu er der så dukket en video op på nettet, som efter sigende viser deres nye touch-sensitive frame i aktion på HTC U.

Videoen viser man skal klemme siderne for at få en app aktiveret. Herefter skulle det så være muligt via rammen af interagere og navigerer i programmerne, der er tilknyttet denne funktionalitet.

Og det rent faktisk ender med at være smart eller tidsbesparende, er stadig uvist.



Videoen der fremviser deres nye touch-sensitive frame, er naturligvis ikke oploadet af HTC selv, men via en YouTube kanal navngivet Tech Tera.



HTC U forventes lanceret 16 maj, og Tweak.dk får selv en sample til test, så vi kan teste denne feature selv.

Credit: Tech Tera