PUBLISHED : 2018-10-24 11:43:52

Xiaomi Black Shark Helo gaming smartphone annonceret

Gaming smartphones er vist kommet for at blive, og endnu et gamer telefon ser dagens lys. Denne gang hedder aktøren hverken Razer, ASUS eller Samsung med custom GPU men derimod Xiaomi.

Xiaomi kender vi meget lidt til på dansk jord selvom de har meldt deres ankomst i Norden inkl. Danmark. Ikke desto mindre har Xiaomi annonceret deres helt nye Black Shark Helo gaming smartphone, som kommer som opfølgning på deres tidligere teaser for telefonen var undervejs.

Xiaomi Black Shark Helo gaming kommer med en række opgraderinger mod dens forgænger, og i stedet for sidst benyttede LCD skærm, har Xiaomi denne gang valgt at benytte sig af et seks tommer AMOLED display og ligeledes genbrugt 2160×1080 opløsningen.



Black Shark Helo gaming smartphonen udstyres med en Iris mobile video processor fra Pixelworks, som skal sørge for billedkvalitet og muligheden for at skalerer SDR indhold til HDR.



Black Shark Helo gaming kommer udstyret med en Qualcomm Snapdragon 845, som vi kender fra andre high-end telefoner, og option for valg mellem 6-10GB RAM efter ønsket konfiguration. På lager og batteri-fronten, tilbyder Xiaomi 128GB / 256GB lager og et 4,000 mAh batteri.



Gamer telefonen fra Xiaomi prydes med light strips på siden, som kan kontrolleres via softwaren. Black Shark Helo gaming smartphonen er sågar udstyret med en knap til aktivering af et performance mode.



Producenten har også integreret telefonen med en Gamer Studio feature, som åbner for tweaks af processor, touch, display, netværk m.v., så gaming scenariet får de bedste præmisser mulige på en smartphone. Hertil kommer option for tilkøb af en gamepad, så du twister telefonen om til noget der finder om Nintendo Switch.



Black Shark Helo frigives først på det kinesiske marked senere i indeværende måned med et prisskilt på $460. Om den rammer Norden er stadig uvist.

Image credit & Kilde: