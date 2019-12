AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-18 18:21:03

Xiaomi Mi 7 kan blive lanceret under MWC 2018

Der er god grund til at glæde sig til Mobile World Congress 2018 - især som passioneret Xiaomi-fan.

Xiaomi valgte sidste år at løfte sløret for den længe ventede smartphone ved navn Xiaomi Mi 6.

I år er turen kommet til at blive præsenteret for efterfølgeren. Det er blevet spekuleret i, at Xiaomi Mi 7 kan ske at blive lanceret under MWC 2018.

Og noget tyder da også på, at det er aktuelt. Xiaomi har nemlig fået deres egen bod til eventet, der er sat til at starte sidst i februar.

Det kan også være, at Xiaomi vil bruge MWC 2018 til noget andet. Det vil i den forbindelse være oplagt at få skabt opmærksomhed omkring Mi Mix 3, der for nyligt er blevet gjort tilgængelig online.

Der vides endnu ikke så meget om Xiaomi Mi 7. Det synes dog sikkert, at den nye smartphone kommer til at blive drevet af et Qualcomm Snapdragon 845-chipset.