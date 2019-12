AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-22 13:04:10

Xiaomi Mi Mix 3 smartphone på vej til Europa

Synes du udvalget fra Samsung, Apple, OnePlus m.v. virker lidt tamt, og er du klar til at prøve nye områder af inden for mobilteknologi, så har vi godt nyt til dig.

Synes du udvalget fra Samsung, Apple, OnePlus m.v. virker lidt tamt, og er du klar til at prøve nye områder af inden for mobilteknologi, så har vi godt nyt til dig.



Xiaomi Mi Mix 3 smartphonen, blev officielt lanceret i oktober, og nu tyder det på vi også får mulighed for at købe den i Europa. Kilden er GSM Arena, og udstillingsvinduet bliver potentielt Amazons tyske afdeling.



Xiaomi Mi Mix 3 er udstyret med et 6.39 tommer display med en 19:5:9 aspect ratio og FHD+ opløsning på 2,340 x 1080 pixels.



Under overfladen finder vi Snapdragon 845, 6GB RAM og 128GB lager, eller 8GB RAM, 128GB eller 256GB lager samt en model med 10GB RAM og 256GB lager.



Xiaomi Mi Mix 3 smartphonen har et 2 megapixel kamera på fronten samt et 24 megapixel kamera. På bagsiden udstyres Mi Mix 3 med to stk. 12 megapixel linser.

Billeder og Kilde

GSM Arena, Xiaomi