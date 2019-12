AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-31 16:57:40

Xiaomi bekræfter lancerings-dato af Mi Mix 2

Der er gode nyheder til de mange Xiaomi-fans derude. Det er nu blevet besluttet, hvornår Mi Mix 2 bliver præsenteret.

Xiaomi gjorde masser af sine fans glade, da man sidste år udgav den originale Mi Mix-smartphone. Nu er man ved at nærme sig en lancering af efterfølgeren.

Xiaomi har via sin officielle Weibo-side bekræftet, at Mi Mix 2 er sat til at blive afsløret den 11. september.

Rygterne mener at vide, at den nye smartphone kommer til at blive drevet af en Qualcomm Snapdragon 835 processer med op til 8GB RAM.

Derudover vil Mi Mix 2 ankomme med en vanvittig body ratio på helt op til 93 procent.

Xiaomi har endnu ikke selv bekræftet noget af det ovenstående, men det kan så passende ske den 11. september.