AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-31 14:00:36

Xiaomi lancerer Mi 8

Lanceringen har ladet vente på sig, men nu er ventetiden forbi. Xiaomi har løftet sløret for virksomhedens nyeste smartphone.

Xiaomi har i den sidste lange periode bruget tiden på at tease for lanceringen af den nye Mi 8-smartphone. Det slutter dog nu, da den omsider er blevet lanceret.

Mi 8-smartphonen ankommer med et yderst imponerende design. Den er ganske tynd og ankommer derudover med et OLED-display på 6,21 tommer.

Indvendigt finder man et Qualcomm Snapdragon 845-chipset, og ikke nok med det, så har Mi 8 også fået den nyeste teknologi, hvad angår ansigtsgenkendelse i 3D.

Xiaomi har tilmed lanceret Mi 8 i en SE-version, som vil være noget billigere at købe. Mi 8 kommer til at koste 421 dollars, mens SE-versionen kommer til at koste 281 dollars.

Xiaomi har stadig til gode at lancere virksomhedens smartphones udenfor Kinas grænser. Det forholder sig ikke anderledes med Mi 8 og Mi 8 SE, som derfor i første omgang kun vil kunne købes i Kina.