AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-01 00:59:36

Xiaomi lancerer Mi Mix 2S i slutningen af marts

Det var forventet fra flere kanter, at Xiaomi ville bruge MWC 2018 i Barcelona til at løfte sløret for Mi Mix 2S. Det kommer dog ikke til at ske.

Donovan Sung, der fungerer som global talsmand for Xiaomi, har på Twitter bekræftet, at en officiel afsløring af Mi Mix 2S først kommer til at finde sted den 27. marts.

Dette kommer egentlig ikke som den store overraskelse – især når man tager Samsungs meget imødesete lancering af Galaxy S9 og Galaxy S9+ i betragtning.

Xiaomi kommer altså til at bruge et separat event til at lancere Mi Mix 2S i slutningen af marts.

På den måde undgår man, at andre konkurrenter går ind og stjæler rampelyset, som tilfældet er det under MWC 2018.

Sungs annoncering på Twitter bekræfter desuden, at Mi Mix 2S kommer til at blive drevet af en Qualcomm Snapdragon 845 processer.