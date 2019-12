AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-06 08:24:18

Xiaomi udvikler på en smartphone med 48 megapixel kamera

Tidligere på året fremviste Sony en 48 megapixel smartphone kamera sensor, og flere indikationer tyder på en megapixel-krig kunne være på vej.

Tidligere på året fremviste Sony en 48 megapixel smartphone kamera sensor, og flere indikationer tyder på en megapixel-krig kunne være på vej. Seneste smartphone test på Tweak.dk af Huawei Mate 20 bød blandt andet på 40 megapixels, og det samme gør sig gældende for selvsamme P20 Pro. Nu melder Xiaomi sig også ind i kampen om potente smartphone kamera sensorer.



Xiaomi præsident, Lin Bin, har fremvist et upclose billede på Weibo af et 48 megapixel kamera på noget der kunne tyde på at være bagsiden af en smartphone. Billedet viser også en dual LED flash.



Antallet af linser kan ikke tydes ud fra billedet, så hvorvidt der er tale om et dual eller triple kamerasystem er uvist.



Lin Bin har ikke knyttet nogle konkrete kommentarer til, som kunne løfte lidt af sløret for en kommende smartphone. Han omtaler dog release i starten af 2019.



Skulle vi ende med lancering af en ny Xiaomi i starten af 2019, bliver det efter alt at dømme verdens første smartphone med et 48 megapixel kamera. Om den bliver udstyret med Sony eller Samsungs 48MP kamera sensor står hen i det uvisse.



Billede & Kilde

androidauthority, Xiaomi, Weibo