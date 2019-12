AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-20 10:55:51

YotaPhone 3 rygtes tæt på udgivelse

Hvis man skal tro meldingerne fra Kina, så kan endnu en YotaPhone-udgivelse være på trapperne.

Hvis man skal tro meldingerne fra Kina, så kan endnu en YotaPhone-udgivelse være på trapperne.

Den første YotaPhone blev udgivet for nogle år siden. Smartphonen blev dengang omtalt som unik, fordi den ankom med e-ink display.



I 2014 ankom efterfølgeren i form af YotaPhone 2, og nu er endnu en model så angiveligt blevet annonceret.



Rapporter fra Kina melder, at der er tale om YotaPhone 3. Sløret for den nye smartphone skulle efter sigende være blevet løftet under et større event i Kina.



Du kan erhverve YotaPhone 3 i to forskellige udgaver. Den ene er blevet udstyret med 64 GB, mens den anden ankommer med 128 GB.



De to udgaver koster henholdsvis 350 dollars og 450 dollars. Enhederne vil ifølge planerne først blive udgivet i Kina. Det skulle gerne ske til september.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via nedenstående banner.