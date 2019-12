AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-09 12:13:25

YouTube tilføjer HDR-support til en række smartphones

Hvis du ejer en af de nedenstående smartphones, så kan godt begynde at juble over YouTubes seneste display-tilføjelse.

Display-teknologi har udviklet sig enormt over de senere år. Dette er især takket være HDR.

Hvis du er er vild med HDR, så kan du nu glæde dig over, at YouTube har valgt at tilføje HDR-support til en række smartphones.

Der er tale om følgende smartphones: Sony Xperia XZ Premium, LG V30, Samsung Galaxy S8 og Samsung Galaxy Note 8.

Ovenstående nyhed meldes af flere forskellige platforme, heriblandt Reddit og SamMobile.

YouTube introducerede for første gang HDR-support tilbage i november 2016. Det er dog kun for nyligt, at man har valgt at udbrede det til mindre enheder, heriblandt smartphones.