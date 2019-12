AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-04-19 17:59:54

ZTE lancerer gaming-smartphone

Flere og flere virksomheder har valgt at hoppe med på bølgen for gaming-smartphones. ZTE er en af dem.

ZTE skulle angiveligt være tæt på at kunne lancere en ny gaming-smartphone ved navn Red Devil. Lanceringen forventes helt præcist at finde sted enten i dag eller i morgen.

ZTE har endnu ikke været ude med en officiel udmelding angående features. Red Devil menes dog på rygtebasis at ankomme med en Qualcomm Snapdragon 845 processer, samt op til 8GB RAM, hvilket er ret normalt for en gaming-smartphone.

Der er desuden blevet lækket et par billeder på Weibo, som synes at afsløre designet.

Red Devil kommer ifølge billederne til at have en krop af metal. Den vil også have en rød knap på toppen, men det er stadig uvist, hvad knappens funktion er.

En ting er dog sikkert. Vi kommer snart til at blive meget klogere på den nye gaming-smartphone fra ZTE.