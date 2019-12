AUTHOR : Morten Kjær

PUBLISHED : 2017-04-19 11:01:13

ZeTime Smartwatch – Smartwatch med rigtige urvisere

Hvis du er på udkig efter et nyt smartwatch, eller måske skal til at kikke på dit første smartwatch, så er der efterhånden ved at være rigtig mange mulighede.

Men så er der også ZeTime.



ZeTime, er en ny kickstarter oprettet af firmaet MyKronoz Switzerland, og forsøger at ryste lidt op i den klassiske opfattelse af, hvad et smartwatch er. Her får man nemlig et smartwatch, der både fungerer til iPhone og Andoid.

Men hvad der virkelig ryster posen er,at med det her ur, får du et smartwatch med rigtige visere, og det hele er bygget i et rustfrit stål-hus. Så man får faktisk et klassisk ur som vi kender det, men med alle fordelene og mulighederne fra et smartwatch. Nogle andre fordele ved dette her ur er, at uret skulle have en batterilevetid på 30 dage, et TFT farvedisplay og med indbygget pulsmåler.

Urets mekaniske visere, er desuden udviklet til at være ”intelligente”. Således at de automatisk flytter sig væk fra baggrundskærmen, når der kommer noget man skal læse, og ligeledes automatisk skifter, hvis man bevæger ind i en anden tidszone.

Kickstarteren løber frem til d. 27. april, så det kan stadig lade sig hoppe med i projektet.

Credit: ZeTime