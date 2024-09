Apples event bragte masser af nyheder.

Apple's "It’s Glowtime" event er netop afsluttet. Selvom iPhone 16 var hovedattraktionen ved dagens præsentation, havde Apple flere andre annonceringer at dele, herunder nogle spændende nye tilføjelser til deres smartwatch- og AirPods-serier.

iPhone 16 tilføjer to nye knapper

Udover at arve iPhone 15 Pro's Action Button, er iPhone 16 og 16 Plus nu udstyret med en praktisk ny DSLR-lignende knap, som du kan bruge til at tage billeder og optage videoer samt justere indstillinger. De har også bagkameraer stablet oven på hinanden, der understøtter optagelse af rumlig video til visning på Apple Vision Pro.

iPhone 16 Pro har større skærme og bedre kameraer

iPhone 16 Pro og Pro Max kommer med lidt større skærme, hvor basismodellen Pro har en 6,3-tommer skærm (i stedet for 6,1 tommer), mens Pro Max har en 6,9-tommer skærm (i stedet for 6,7 tommer).

Ligesom den almindelige iPhone 16 kommer Pro-serien også med den nye capture-knap. De har også en opgraderet A18 Pro-chip, hvor Pro Max-versionen har den "bedste iPhone-batterilevetid nogensinde," ifølge Apple.

I modsætning til sidste års model får begge telefoner — ikke kun Pro Max — det samme 5x telefoto-kamera med et "tetraprism"-design, sammen med en opgraderet 48-megapixel ultrawide-sensor og 48MP "Fusion kamera." Pro-niveau iPhones fås i guld, sort, hvid og "naturlig" titanium (grå).

Apple adopterer Wi-Fi 7-standarden for alle iPhone 16-modeller

Apple har altid været langsom til at understøtte de nyeste trådløse standarder, men med lanceringen af iPhone 16 har virksomheden besluttet at tage skridtet fuldt ud og adoptere Wi-Fi 7. Faktisk understøtter hver eneste model, der blev annonceret under "It’s Glowtime"-begivenheden, den nye teknologi, hvilket bringer en række forbedringer og fordele med sig.

Det internationale Wi-Fi Alliance-konsortium præsenterede Wi-Fi 7-standarden tidligere i år, og det tog ikke lang tid, før iPhone 16-modellerne adopterede den. Sidste år var iPhone 15 og iPhone 15 Plus begrænset til Wi-Fi 6, mens de mere premium iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max understøttede Wi-Fi 6E. Ud over at give alle iPhone 16-modeller en opgradering til 8 GB RAM har Apple også standardiseret Wi-Fi 7 for hele serien, men det er ikke blot en navneændring, da der er betydelige fordele ved at bruge den nyeste trådløse teknologi.

For det første kan du forvente en imponerende ydeevne, da Wi-Fi 7 kan nå hastigheder på 46 Gbps, mens Wi-Fi 6E er begrænset til 9,6 Gbps. Dette gør den nyere standard fem gange hurtigere, men det er ikke kun den massive ydelsesforbedring, der er værd at se frem til, men også stabiliteten. Wi-Fi 7 opererer på 320 MHz-kanalerne, og kombineret med 6 GHz-båndet kan brugerne opleve en stabil trådløs oplevelse uden interferens og forsinkelse. Denne egenskab alene gør de nye iPhone 16-modeller fremragende til streaming.

Båndbreddeopgraderingen vil give brugerne mulighed for at opleve lavere latens, når de bruger Apple Vision Pro til at spejle iPhone 16 og streame gennem den, hvilket er endnu en forbedring. Det skal dog bemærkes, at hvis du vil opleve sådanne hastigheder, er det nødvendigt at skifte til en Wi-Fi 7-router, hvilket kan være en dyr løsning.

Hver iPhone 16-model er nu udstyret med 8 GB RAM

Apple har flere gange været rapporteret til at introducere en opgradering til 8 GB RAM for alle iPhone 16-modeller, men der var altid en risiko for, at virksomheden ville overraske publikum negativt. Heldigvis var det ikke tilfældet her, da oplysninger, der blev afsløret i den nyeste version af Apples udviklerværktøj Xcode 16, bekræftede mængden af RAM i de fire modeller. Det betyder, at kunder nu ikke behøver at betale en højere pris, hvis en RAM-opgradering var en topprioritet ved købet.

Med hjælp fra @iSWUpdates opdagede MacRumors, at selv iPhone 16 og iPhone 16 Plus nu vil blive leveret med yderligere 2 GB RAM sammenlignet med iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Desværre vil de, der håbede på en RAM-opgradering i iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, blive skuffede. Men hvis du allerede har besluttet at forudbestille baseret på mængden af RAM, du får med Apples nyeste iPhones, er det bedre at vente et år mere, da iPhone 17 ryktes at få 12 GB RAM.

Denne massive specifikationsopgradering skulle åbne op for mange muligheder, især for at køre avancerede Apple Intelligence-funktioner og give spiludviklere lidt mere plads til at fylde højere teksturer ind i AAA-titler. Apple har sandsynligvis truffet beslutningen om at standardisere mængden af RAM på hver iPhone 16-model, så cloud-baserede og on-device generative AI-funktioner kan køre komfortabelt på hele serien.

iPhone 16 får Visuel Intelligens

Alle iPhone 16-modeller er klar til Apple Intelligence — de nye AI-funktioner, som Apple lancerer i beta næste måned, først på engelsk. Disse funktioner inkluderer muligheden for at søge efter billeder i dit bibliotek ved at beskrive dem og skabe brugerdefinerede emoji.

Apple har også udstyret iPhone 16's kamerakontrolknap med en ny funktion kaldet Visuel Intelligens, som automatisk søger efter ting, du tager billeder af. Du kan også bruge den til at udføre handlinger, såsom at tage et billede af en koncertplakat og nemt tilføje det til din kalender. Basalt set er det Google Lens, men kørt igennem Apple maskinen.

Watch Series 10 kommer med en større skærm og tyndere profil

Apple Watch Series 10 har den tyndeste profil nogensinde, sammen med en større vidvinkel OLED-skærm, som Apple siger er op til 40 procent lysere, når den ses fra en vinkel. Den er også i stand til at opdage tegn på søvnapnø ved at måle vejrtrækningsforstyrrelser, mens du sover. Det nye ur har også en indbygget dybde- og vandtemperatursensor.

Den nye enhed kommer i en poleret aluminiumfinish i sort, med matte muligheder for rosaguld og sølv eller en poleret titaniumfinish, som Apple siger er 20 procent lettere end Series 9.

Apple Watch Ultra kommer i en ny satin-sort finish

Watch Ultra fik ikke nogen større opdateringer under denne begivenhed, men Apple annoncerede en elegant satin-sort finish samt et Milanese Loop-bånd i titanium, som Apple siger er "fremstillet af korrosionsbestandigt titanium og designet til dykning."

Næste generation af AirPods får bedre lyd og aktiv støjreduktion

Apple har endelig løftet sløret for AirPods 4, som kommer med en ny H4-chip, der muliggør bedre lydkvalitet. Med et åben-øredesign siger Apple, at de nye ørepropper er de "mest komfortable AirPods" nogensinde. De har også nyttige funktioner som stemmeisolering og transparenstilstand.

De har et mindre USB-C-kompatibelt opladningsetui med en højttaler, der gør det muligt for dem at afgive en lyd, hvis du prøver at finde dem med Find My-appen. Apple bringer også aktiv støjreduktion til næste generation af AirPods, men de er dyrere.

Den billigere AirPods-model koster 129 dollars, mens versionen med ANC koster 179 dollars. Begge begynder at blive leveret den 20. september.

AirPods Pro 2 bliver snart til et høreapparat

Senere i år vil Apple gøre AirPods Pro 2 tilgængelig som et håndkøbs-høreapparat. Apple lancerer et par andre høre-fokuserede funktioner på AirPods Pro 2, inklusive en funktion designet til at beskytte hørelsen og en klinisk test af hørelsen.

Disse funktioner bliver tilgængelige i en gratis softwareopdatering i mere end 100 lande og regioner i løbet af efteråret.

AirPods Max har også USB-C-opladning

Apple havde også en lille opdatering til deres over-ear AirPods Max. Enheden tilbydes nu i nogle nye farver, og Lightning-opladningsporten er blevet udskiftet med USB-C.