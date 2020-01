AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-05 11:03

CES 2020: Her er Galaxy S10 Lite og Note 10 Lite

Samsung bringer det bedste fra sine flagskibs-telefoner ned til en mere attraktiv pris. Galaxy Note 10 Lite, er ikke længere en hemmelighed. Samsung annoncerede officielt en billigere variant af sin berømte phablet sammen med en Lite-version af deres Galaxy S10.





Interessant nok har både Galaxy S10 Lite og Galaxy Note 10 Lite 6,7 tommer Super AMOLED-skærme med 2400x1080 opløsninger og hole-punch cutouts til selfie-kameraerne. De har også hver en trio af kameraer på bagsiden, skønt optikken og sensorer er forskellige.

Det primære kamera på Galaxy S10 Lite har 48 megapixel og har en ƒ / 2.0 blænde, mens Note 10 Lite hovedlinse er klassificeret til 12 MP og indeholder en større blænde på ƒ / 1,7. Note 10 Lite har også et 12-MP telefoto sensor, mens S10 Lite har et 5 MP kamera der er designet til makrofotografering.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (Image credit: Samsung)





Begge enheder ser ud til at have den samme 123 graders ultrabrede sensor, understøttet af en 12 MP sensor og ƒ / 2.2 blænde, samt den samme 32 MP, ƒ / 2.2 frontvendte sensor.

Et kig på de integrerede processorer, der driver begge Lite modellerne, er også unikke. S10 Lite bruger Qualcomms Snapdragon 855 system-on-chip, mens Note 10 Lite reducerer omkostningerne med Samsungs ældre Exynos 9810 CPU med 10 nanometer. Exynos 9810 blev brugt i 2018 Galaxy S9 og Note 9 enheder.

Begge leveres med enten 6 GB eller 8 GB RAM og 128 GB internt lager, og begge kommer med massive 4.500 mAh batterier med understøttelse af 25W Fast Charge.

Samsung Galaxy S10 Lite (Image credit: Samsung)



Samsung fortæller selv, at S10 Lite og Note 10 Lite bringer high-end featurest "accessible price point" skønt pressemeddelelsen om telefonerne ikke angiver, hvor meget de vil koste, eller hvornår de vil være tilgængelige.

Det, vi ved, er, at begge Samsungs nye, budgetvenlige flagskibs-telefoner vil være præsenteret CES 2020, ligesom vores redaktions-hold, og vi vil prøve at få et kig på Galaxy S10 Lite og Note 10 Lite under vores rundrejse på CES 2020.

Samsungs pressekonference er planlagt til mandag 6. januar kl. 18:30. PT.





Source & Image credit:

Samsung