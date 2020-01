AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-05 11:27

Datoen for frigivelse af Samsung Galaxy S11 er sat

Ventetiden på Galaxy S11 er næsten forbi, da Samsung officielt har annonceret datoen for sin næste store smartphone-lancering til tirsdag den 11. februar.





Samsungs Unpacked-keynote finder sted i San Francisco 11am Pacific Time 11 februar, ifølge den officielle invitation. Dette passer som fod i hose med sidste års Galaxy S10 lancering.

Vi forventer tre Samsung Galaxy S11 telefoner i stedet for fire, der alle indeholder et 5G-modem. Det betyder, at der ikke er behov for en efterfølger til den uafhængige Galaxy S10 5G. Selvom vi stadig forventer, at de nye telefoner vil blive døbt S11, har der været rygter om, at Samsung vil bruge en Galaxy S20 nummereringsplan.

Samsung Galaxy Fold 2 kunne også dukke op på Unpacked arrangementet, og har Samsung fået elimineret de problemer, der drillede på deres første Galaxy Fold, kunne den nye model måske nå toget til lanceringen 11 februar. (sidste år blev Galaxy Fold udgivelsesdato forsinket med fem måneder).





Samsung Galaxy S11 forventninger

På nuværende tidspunkt forventer vi, at Galaxy S11 serien vil omfatte en basismodel, en S11 Plus model og en Ultra model, som er er spore blandt de seneste rygter. S11 opstillingen forventes også at tilbyde skærmstørrelser fra 6,2 tommer og til 6,9 tommer.

Alle tre burde være drevet af enten et nyt Samsung Exynos chipset (det meste af verden) og et Snapdragon 865 chipset (sandsynligvis i USA), regionafhængigt.

I betragtning af, at begivenheden stemmer overens med 2019 tidslinjen, kan vi forvente at se de nye Galaxy S11 telefoner sælges i slutningen af februar eller begyndelsen af marts, lige omkring opstart af MWC 2020.

Sidste års telefoner blev første gang frigivet den 8. marts.





Samsung Galaxy Fold 2 er stadig et usikkert gæt. Mens vi forventer, at Samsung vil inkludere en ny foldbar enhed ved begivenhed i februar, er der mindre konkrete beviser på en udgivelsesdato.

Det er stadig også uklart, om vi kan forvente det nye flip-telefon-design i stil med nye Moto Razr, eller om Samsung planlægger en direkte opfølgning af den mini-tablet-lignende Galaxy Fold, en der forventes at have et lignende design, men med yderligere forbedringer på designet.

Unpacked arrangementet i februar er dog ikke det eneste sted at se nye Samsung-teknologier. Under CES 2020, må vi næsten formode Samsung trækker noget eksklusivt op af hatten.





Source & Image credit:

Samsung