Green screen bug i seneste iPhone opdatering

Problemet med green screen kobles sammen med iOS 13.5.1 opdateringen, og flere ejere af iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max oplever altså problemer med green screen på deres telefon.

Informationerne stammer fra MacRumors. Kort efter iPhonen er låst op, viser skærmen en grøn farvetone. Flere har delt problemet i en trådpå Reddit.

Fejlen er naturligvis frustrerende for den ramte bruger, men det ser umildbart ud til at være begrænset i omfang. Den grønne farve forsvinder efter få sekunder og fejlen fremkommer ikke konsekvent. Det er ikke meget trøst for folk, der har betalt i dyre domme for Apples iPhones fra slutningen af 2019 og frem.

Af de tre berørte iPhone-modeller vedrører langt de fleste tilfælde Pro-modellerne, som har OLED-skærme. (IPhone 11 har en LCD-skærm.) Det har lejlighedsvis været kendt at OLED'er lider under visning af farvel gul, når de ældes, men det grønne problem er nyt under solen for OLED paneler.

Dette er sandsynligvis et softwareproblem i iOS 13.5, der ikke er relateret til hardware. Men det hjælper ikke rigtigt lige nu: Ingen patch eller workaround kendes på nuværende tidspunkt, og brugere, der er berørt af den grønne skærm, skal muligvis leve med problmet ind til Apple frigivet et fix til problemet.

Se efter en rettelse til dette problem i en kommende opdatering til iOS.



