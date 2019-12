AUTHOR :

2017-11-03

iFixit åbner den nye Apples iPhone X og finder…

Vanen tro, når Apple frigiver nye iPhones, så er iFixit på plettet, og flår skidtet fra hinanden, og dermed blotlægger indmaden under den smukke overflade. I dette tilfælde handler det om nyeste iPhone 10 skud på Apples iPhone stamme, og dermed afsløres blandt andet, om iPhone X bygges med to batterier, som giver Apple langt større råderum på deres nye smartphone.

De første spæde meldinger er iPhone X mest af alt minder om iPhone 7 og iPhone 8, når det handler om måden de åbnes på, men herefter stopper festen også. Hovedprintet på iPhone X, er meget mindre end på iPhone 7 og iPhone 8, og ifølge iFixit – det mindste de til dato er stødt på i iPhones.

“The closest thing we’ve seen to the iPhone X’s stacked logic board is the one we found tearing down the original iPhone. Of course, the new phone’s case—with its metal frame and subtle curves—also pays homage to the original. Ten years of iPhone, one design team. Even after a decade of iteration and innovation, Apple has built a device that evokes the spirit of its greatest visionary”.

iFixit åbner ikke bare telefonerne, de vurderer dem også fra en 1-10 skala, hvor 1 dækker over, hvor svært smartphonen er at reparere for den almene forbruger, og 10 betyder produktet er yderst brugervenligt, når det kommer til selfmade repairs.

iFixit smider en score på 6/10 på Apples nye iPhone X, som dermed scorer bedre end de sidste iPhone lanceringer.

Gennemgangen giver en god gennemgang i projektet fra iFixit.

