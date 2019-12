AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-26 13:06:06

iPhone 10 kan forudbestilles fra kl. 09:01 fredag morgen.

Fredag d. 27 oktober 2017 klokken 09:01 slippes Apples iPhone 10, eller som mange kender den, iPhone X fri til forudbestilling.

iPhone 10 bliver uomtvistelig den dyreste iPhone til dato med en startpris på 999 USD for 64 GB versionen, en forventet dansk pris OVER 10.000 kroner for modellen med 256 GB lagerplads. En vigtig detaljer her er også du ikke kan udvide lagerpladsen på iPhone X, og derfor er det vigtigt du gør op med dig selv, om du kan ”leve med” 64 GB versionen til små 9000 kr., eller du skal gå all in på 256 GB versionen af iPhone 10.



Release af iPhone 10, er også Apples første rigtige indtræden med en frameless smartphone, som vi allerede kender fra f.eks. Samsung – altså en smartphone uden den efterhånden gammeldags kant rundt om skærmen.



Med release af iPhone 10/X, er også Apples første brug af et OLED display på iPhones, og iPhone X smartphonen bygges denne gang med et 5,8 tommer display, som er i stand til at sende 2436 x 1125 pixels ud på displayet.



Under den smukke overflade på smartphonen, finder vi en helt ny Apple A11 Bionic mobile processor og 3 GB RAM.



En anden ret fed nyhed på iPhone 10, er deres integration af, Face ID software samt Apple Pay. Hertil bliver vi introduceret for et nyt kamera-setup, hvor vi på bagsiden vil finde to 12 megapixel kameraer, og et 7 megapixel megapixel True Depth kamera på fronten.



