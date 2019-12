AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-02 12:17:00

iPhone 8 Plus Portrait Lighting feature fremvist på ny video

At knipse billeder via vores smartphones, er blevet en fast den af vores hverdag, og kameraerne er snart på højde med mange almindelige kameraer. Nu har Apple en ny feature på vej, som tager den skridtet videre.

Hypen omkring iPhone 8 og iPhone 8 Plus, er slet ikke aftaget, og Apple har uden tvivl en ny sællert på hånden på trods af producenten har fået smæk over prisen.



En af de nye features på Apples iPhone 8, er det nye Portrait Lighting mode features, som åbner op for nye måder at lege med lyssætning og effekter på dine billeder.



Nu har Apple lagt en ny video online, som fremviser deres nye Portrait Lighting mode.





iPhone 8 Plus Portrait Lighting mode, giver blandt andet mulighed for at vælge mellem en række belysningseffekter, som kan indstilles efter du har taget billede. Vigtigt er dog at holde sig for øje, at disse effekter kun ser ud til at være tilgængelig, hvis billedet knipses med portrait featuren aktiveret.

På nuværende tidspunkt, er Portrait Lighting mode kun ude i en beta, men iflg. Apple, bliver den lanceret til deres nye iPhone X I starten af november.