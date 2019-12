AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-25 12:21:03

iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy Note 8 Drop Test

Skal du beskytte din nyindkøbte iPhone 8 eller Samsung Galaxy Note 8, eller nyde den visuelle smukke glas bagsiden, og stole på producentens udtalelse om, at glasset er robust og modstandsdygtig. En ny video giver dig svaret.

Med iPhone 8 på markedet, som blandt andet er designet med glas på bagsiden, og de populære droptests poppet frem som perlet på en snor. Dermed stilles Apples udtalelse om, at glasset er imponerede stærkt, på en prøve. Med i droptesten, finder vi også den nye Samsung Galaxy Note 8, da denne model også er designet med glas på bagsiden.



Som det fremgår af videoen, får begge enheder skader, og glasset fi ken hård medfart. Dermed bør videoen måske give et vink med en vognstang om at bruge beskyttelse, og ikke sætte sin lid til, at producenten roser modstandskraften til skyerne.

Billedet tilhører PhoneBuff