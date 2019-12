AUTHOR : Lars

iPhone 8, iPhone 8 plus og iPhone X – alt du skal vide om de nyeste smartphones fra Apple

Det kom ikke bag på nogen, at Apple til deres seneste ”keynote” ville præsentere nye iPhones. Spørgsmålet var, om de nye iPhones ville blive såkaldte S modeller af 7-serien, eller om de ville gå i en anden grøft.

10 år med iPhones

iPhone X er navnet på den ekstra kanin, som Apple trak op af hatten. En iPhone, der markerer Apple telefonernes 10 års jubilæum. Og lad os da bare være ærlige; iPhones HAR ændret måden, vi anskuer mobiltelefoner på, og iPhones har uden tvivl også lagt nogle solide grundsten for resten af branchen. Desværre (for Apple) er det efterhånden en rum tid siden, at iPhones for alvor har bragt noget nyt til bordet. Det har mest af alt ”bare” været nye, pænere og hurtigere iPhones, der er opdateret på de fronter man kunne forvente, altså med bedre batteri, kamera og skærm. Ikke så forbandet meget Hokus Pokus, men okay – if it ain’t broken, don’t fix it. Og selvom der, rent objektivt set, har været lidt langt mellem snapsene fra Apple, så er iPhone stadig den mest udbredte telefon i verden – og det skal de nye modeller, iPhone 8, iPhone 8 plus og iPhone X være med til at fastholde. For efter 10 år med massiv succes på mobilfronten, er der ikke noget der tyder på, at Apple er klar til at lægge sig ned og lade andre overhale dem indenom. Og hvorfor skulle de da også gøre det?



iPhone 8 og iPhone 8 plus

Siden iPhone 4, har Apple haft for vane, at lancere såkaldte S-modeller i kølvandet på deres respektive iPhone modeller. Således har både iPhone 4S, 5S og 6S været topmodeller, men sådan har man ikke gjort denne gang. Mange forventede nok, at der ville blive præsenteret 3 nye telefoner, og at to af dem ville være 7S og 7S plus, men nej. iPhone 8 og iPhone 8 plus er navnene på de nye ”almindelige” modeller, og dermed bryder Apple altså deres egen S-tendens.

Men selvom iPhone 8 og iPhone 8 plus altså er spritnye telefoner, så er der forbavsende lidt forskel på dem og deres forgængere. De nye telefoner adskiller sig faktisk kun på ganske få områder, nemlig design, power og trådløs opladning.



Mere glas på iPhone 8 og iPhone 8 plus

iPhone 8 og iPhone 8 plus er begge forsynet med glas på både for- og bagside, hvilket giver et lidt anderledes design, men hvis en iPhone 8 ligger ved siden af en 7’er, og de begge har forsiden pegende op, er det altså svært at se forskel.



Ny processor giver mere speed og power i iPhone 8 serien

En af de vigtigste elementer i en smartphone, er dens ydeevne og hastighed. Derfor gør udviklerne meget ud af, at optimere processerne og gøre dem endnu hurtigere. Og det har Apple også gjort med chippen i iPhone 8 og iPhone 8 plus. Den hedder ”A11 Bionic” og vi glæder os til at teste den for alvor. Men de første spæde indikationer peger bestemt i en lovende retning.



Trådløs opladning er iPhone 8’s største nyhed

Apple har haft tendens til, at halte lidt bagud hvad angår ny teknologi – i hvert fald når det gælder smartphones. Således kan man heller ikke påstå, at trådløs opladning er en decideret nyhed, men det er det altså i iPhone regi. iPhone 8 og iPhone 8 plus bliver, som de første iPhones, mulige at oplade trådløst. Og det er dejligt. Selvom Apple ikke er først med denne feature, har firmaet en enestående evne til, at forenkle og forfine div. teknologier og gøre dem til deres egne. Så der er næppe nogen tvivl om, at Apple vil tage trådløs opladning til det næste niveau, og være med til at forme markedet for 3. parts producenter, så vi i fremtiden ser trådløse ladestationer integreret i såvel møbler som biler og ja, hvem ved – hvad som helst, praktisk talt.



Den store nyhed – iPhone X

Hånden på hjertet, så er der som sagt meget få reelle nyheder med iPhone 8 og iPhone 8 plus. Men så kom iPhone X. iPhone X er som bekendt 10 års jubilæumsmodellen, og her var der lidt mere nyt under den glødende Apple sol.



Apple X – One size, fits all

De sidste par modeller (6 og 7) har Apple lanceret to modeller ad gangen. Nemlig en almindelig iPhone og en plus-model, som er større og vildere (og dyrere). Det er dog ikke tilfældet med iPhone X, som kun kommer i én størrelse, nemlig 5,8”. Men det er så til gengæld med maksimal skærmudnyttelse, da det er kant-til-kant display, og man således går lidt i konkurrentens fodspor. Men lækkert ser det helt sikkert ud, og igen; Apple har en evne til, at gøre teknologi sin egen, og det kan man nok også forvente vil være tilfældet med deres nye ”Super Retina” display.



Ingen hjem-knap på iPhone X

iPhone X har ingen traditionel hjem-knap i bunden af telefonen, som vi ellers har været vant til. Dermed kan skærmen udnyttes til fulde, og det er jo fedt. Men den manglende knap betyder også, at der ikke længere er Touch ID, altså fingeraftrykslæser, på iPhone X. Derimod er man overgået til såkaldt Face ID, som ikke bare scanner dine øjne, men hele dit ansigt. Det vil sige, at du bare skal kigge på din iPhone X for at låse den op. Den manglende hjem-knap gør også, at du ikke kan trykke dig ud af apps – nu skal du swipe. Et swipe fra bunden og opad indikerer, at du vil forlade en app. Umiddelbart skal man nok lige vænne sig til brugerfladen i iPhone X, men som udgangspunkt ser funktionaliteten ud til at være både nem og intuitiv – ligesom vi kender det fra alle Apple produkter, efterhånden.



Storslået event

Apple har altid gjort et stort nummer ud af sine produktlanceringer, og de nye iPhone 8, iPhone 8 plus og iPhone X er ingen undtagelse. Tværtimod! Faktisk taler man om, at dette er den mest ikoniske produktlancering nogensinde. Dels fordi det i år er 10 år siden, at den første iPhone kom i handlen, men også fordi at det er første gang i historien, at Apple holder en sådan ”keynote” i deres egne gemakker, nemlig i det spritnye ”Steve Jobs Theater”, som er for Apple, hvad Telia Parken er for det danske fodboldlandshold – definitionen af hjemmebane. Forskellen er bare, at Nicklas Bendtner og Christian Eriksen her er skiftet ud med div. nye Apple iPhones.



iPhone 8, iPhone 8 plus og iPhone X pris

”Men hva’ koster den?” Ja, som du sikkert har gættet – eller forventet – er det ikke billigt, at gøre sig til ejer af hverken en iPhone 8, iPhone 8 plus eller en iPhone X.

Priserne for de nye telefoner er afhængige af, hvor mange GB ram du vil have. Alle modeller kommer i 2 ”udstyrsvarianter”, nemlig hhv. en 64GB og en 256GB, og det gælder som sagt alle modellerne – både iPhone 8, 8 plus og X.



Model: Pris (u/abonnement):

• iPhone 8 (64GB) 6.199,00 kr.

• iPhone 8 (256GB) 7.549,00 kr.

• iPhone 8 plus (64GB) 7.099,00 kr.

• iPhone 8 plus (256GB) 8.449,00 kr.

• iPhone X (64GB) 8.899,00 kr.

• iPhone X (256GB) 10.249,00 kr.



Det er med andre ord ikke billigt, at blive iPhone X ejer. Og da slet ikke hvis man er typen, der vil have den store flagskibsmodel på 256GB. Med en pris på mere end 10.000 kroner, er det klart den dyreste iPhone til dato, og det bliver nok nærmere iPhone 8, som vi kommer til at se i gadebilledet. Men igen; hvem ved? Apple har som bekendt en forbløffende evne til, at få folk til at råbe ”Hold kæft, og tag mine penge!”



Hvad tror du?

Hvilken af de nye iPhones tror du, bliver den helt store succes – og hvilken en (hvis nogen) skal du selv have? Lad os høre din mening om den nye iPhone 8, iPhone 8 plus eller iPhone X.