AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-07 17:25:04

iPhone 8-udgivelsen risikerer at blive udskudt til november

Vi skal eftersigende et godt stykke ind i efteråret, før Apple er klar med en officiel udgivelse af iPhone 8.

Hvis du er en af mange, der havde tænkt på at fingrene i en iPhone 8 til september, så kan du godt forberede dig på at blive skuffet.

En ny rapport fra DigiTimes melder, at Apple forventes at udskyde iPhone 8-udgivelsen. Dette betyder, at den længe ventede smartphone først risikere at komme på butikshylderne til november.

Tekniske problemer, der relaterer sig til brugen af buede OLED-skærme, mens at udgøre den primære årsag til udskydelsen.

Skærmene er dog ikke det eneste, som driller Apple. Den amerikanske virksomhedsgigant oplever også problemer med at få etableret et 3D-system til iPhone 8.

iPhone 8 går også i andre kredse under betegnelsen iPhone X. Den er Apples jubilæums-iPhone.