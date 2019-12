AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-14 16:45:08

iPhone SE 2 meldes klar til lancering i september

Nu tyder noget på, at iPhone-fansene ikke behøver vente så forfærdeligt meget længere på at få fingrene i iPhone SE 2.

Apple er ikke mange måneder fra at kunne lancere iPhone SE 2. En lancering kommer nemlig til at finde sted den 2. september i år.

Sådan lyder meldingen i en ny rapport fra Macotakara, der dog samtidig gør det klart, at Apple endnu ikke er nået i mål med et endeligt design.

iPhone SE 2 ankommer efter sigende i to forskellige versioner. Den ene har et display på 4 tommer, mens den anden har et display på 6 tommer.

Apple har endnu ikke selv været ude at offentliggøre en kommende lanceringsdato. Det burde dog snart ske, hvis vi ellers går ud fra, at Macotakara har ret i deres forudsigelse.

iPhone SE 2 er en efterfølger for den oprindelse iPhone SE, der blev lanceret tilbage i marts 2016.