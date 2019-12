AUTHOR :

iPhone X Plus med 6,5 tommer display lanceres i 2018

Med en blanding af høje priser, stor popularitet, og lidt småknirken i krogen mht. klager fra kunderne, så er planen lagt for tre kommende iPhones i 2018.

Der bliver tale om en iPhone X Plus med et 6,5” display, en 5,8” iPhone X med OLED display, og slutteligt en 6,1” iPhone med samme design som brødrene, men her produceret med et LCD display.

Informationerne stammer fra MacRumors, som også omtaler de tre nye iPhones bygges med samme design som vi kender fra iPhone.



Det rygtes også iPhone X Plus, iPhone X med OLED display, produceres med Apples TrueDepth kamera og udskældte FaceID. Den nye iPhone med LCD display, bliver en mere budgetorienteret version ifølge KGI Securities analytiker, Ming-Chi Kuo.



Begge iPhones med OLED skærme, henvender sig til high end segmentet, og vil uden tvivl også have et medfølgende prisskilt, som vil dræne smartphone budgettet.



Two new OLED models target high-end market; new TFT-LCD model aims at low-end & midrange markets: We believe the major hardware difference in the two new OLED models is size, in a bid to satisfy various needs of the high-end market. The new TFT-LCD model will differ significantly from the OLED models in hardware and design specs (for instance, the PPI will be lower). The primary selling points of the TFT-LCD model may be the innovative user experience of an integrated full-screen design and 3D sensing with a lower price tag (we expect it will likely be US$649-749).

