AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-14 12:03:08

iPhone X eksploderet efter opdatering til iOS 12.1

Normalt anses opdateringer som værende medhjælpende til dit dyrt indkøbte produkt fungerer bedre, retter bugs, performance optimeringer m.v. I dette tilfælde havde det så helt modsat effekt.

Normalt anses opdateringer som værende medhjælpende til dit dyrt indkøbte produkt fungerer bedre, retter bugs, performance optimeringer m.v. I dette tilfælde havde det så helt modsat effekt.

Twitter brugere, Rocky Mohamadali, har haft en ganske uheldig oplevelse, og efter hans iPhone X modtog iOS 12.1 opdateringen, eskalerede varmen på hans iPhone X, hvilket resulterede i den eksploderede.



Som det fremgår af billederne, var eksplosionen kraftig nok til at smadrer glasset på bagsiden samt efterlade et gabende hul på hans iPhone X.



I et interview til Gadgets 360, fortæller Rocky Mohamadali:



“This year early January I bought the iPhone and have been using it normally. Dark grey smoke started coming from the phone. The update was completed and as soon as the phone turned on it started to smoke and caught fire.”



Rocky Mohamadali hævder han benyttede sig af en officiel oplader til iPhone X, som dermed eliminerer brugen af en tredjepartsoplader, som vi tidligere har hørt om kunne skabe problemer med overophedning.



Apple Support har siden reageret på hans tweet, og hævdede, at dette ikke er "forventet adfærd"

iPhone X har været på markedet i mere end et år uden lignende hændelser, og derfor må man formode der er tale om en isoleret hændelse.



Hvorvidt Apple erstatter tabet, melder historien intet om.



I kan læse mere HER og HER

Billeder og Kilder:

Apple, Gadgets 360, Rocky Mohamadali