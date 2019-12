AUTHOR :

iPhone X fryser i kulden

En ret bizar historie melder sin ankomst hos bgr.com, som groft sagt omhandler den nye iPhone X fryser i den britiske kulde, hvilket ender udi problemer med interaktionen, features der ikke virker m.v.

Artiklen har fået briterne op af sæderne, og de brokker sig nu højlydt på diverse online forums som f.eks. reddit, hvor en bruger ved navn darus214 melder om problemer med manglende funktionalitet ved tryk på tasterne, når han tager den med ud i kulden.

Titlen på tråden, hvor problemerne omtaler er navngivet “iPhone X screen not responsive in the cold”. “iPhone X screen not responsive in the cold”, og debatten går lystigt for sig.



Her til omtaler problemerne meget vel kunne skyldes sensorerne i iPhone X skaber problemer, når man går fra idendørs til udendørs, hvilket nok ikke er helt nem at undgå i sin daglige færden med den piv-dyre iPhone X.



Apple har ved flere lejligheder meldt følgende ud:

”The device was designed to work in temperatures up to 0 degrees Celsius. It is expected that the device may slow down and maybe unresponsive."



Hvilket det med andre ord sige, at den pricy iPhone X kun virker under varme himmelstrøg, og vi bosiddende i lande med mulighed for kuldegrader dermed ikke skal smide vores sparepenge efter iPhone X?



Problemet er faktuelt, og Apple har meldt ud de erkender problemet, og pt. arbejder på et fix der skulle rette problemet.

Theloopinsight citat:



“We are aware of instances where the iPhone X screen will become temporarily unresponsive to touch after a rapid change to a cold environment. After several seconds the screen will become fully responsive again. This will be addressed in an upcoming software update”

Vi holder øje med nyt fra Apple-lejren, og en kommende over-the-air opdatering.