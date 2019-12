AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-09 19:24:40

iPhone X gøres tilgængelig i 14 nye lande

En række nye lande har fået mulighed for at sælge iPhone X. Læs her, hvilke lande det drejer sig om.

iPhone X er endelig blevet udgivet. I første omgang er det dog kun sket i få udvalgte lande.

Apple har dog nu annonceret, at den eftertragtede iPhone inden længe bliver gjort tilgængelig i 14 nye lande.

iPhone X vil fra og med den 23. november kunne købes i Israel. Dagen efter vil den også kunne købes i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Cambodja, Kosovo, Macau, Makedonien, Malaysia, Montenegro, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Thailand og Tyrkiet.

iPhone X er ikke nogen billig erhvervelse. Den går i øjeblikket for en pris på 999 dollars for en model med 64 GB.

Den høje pris har dog ikke forhindret iPhone X i at sælge godt her i starten, hvor den flere steder er udsolgt.