iPhone X tager kampen op mod Pixel 2 XL

Den populære iPhone X, er uden tvivl Apples nye flagskib, og på trods af mindre bump på vejen fra brugerne og dermed potentielle kunder, er iPhone X en storsælgende smartphone og uden tvivl en succes for Apple.

Folkene hos MacRumors har haft samme tanke, og i en ny video sammenligner de netop iPhone X vs Google Pixel 2 XL smartphonen. Begge spækket med toppen af poppen inden for ny teknologi til smartphones, og begge installeret med nyeste mobile operativsystem. Pixel 2 XL med Android 8.0 Oreo og iPhone X med iOS 11.



Begge smartphone flagskibe er bygget med et OLED display, Pixel telefonen fra Google bygges med et P-OLED display. Ens for begge er ligeledes bortskaffelsen af headphone jackstikket.

Ens for begge er også deres imponerede kvalitet, når det kommer til kameraerne, og de billeder og videoer begge smartphone er i stand til at producere. Begge telefoner scorer topkarakterer i DXoMark tests, hvor iPhone X scorer 97 og Pixel 2 scorer 98.



Nedenstående video fra MacRumors opstiller de to smartphone flagskibe, og man er ikke i tvivl om vi har har med toppen af poppen at gøre inden for smartphones.

