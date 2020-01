AUTHOR :

iPhone med 5G frigives i 2020 med Qualcomm og Samsung modems

Dette års iPhones vil ikke udstyres med 5G i indeværende år, og meget peger mod vi først ser udvidelsen i 2020 før en 5G iPhone kommer i handlen.

Apple afsluttede for nylig sin tvist med Qualcomm, og nu ser det ud til, at 2020 iPhone vil have 5G modemer fra både Qualcomm og Samsung.



Nyhederne kommer fra den respekteret Apple Analyst, Ming-Chi Kuo, som havde følgende at sige om næste års iPhones.



“Apple and Qualcomm’s end of patent dispute and entrance into a six-year licensing deal implies new 2H20 iPhone models will support 5G; Qualcomm and Samsung are potential 5G baseband chip suppliers: The market was worried that Intel’s disappointing 5G baseband chip development might be the most severe uncertainty for the new 2H20 iPhone models’ adoption of 5G. But we believe the uncertainty has been removed after Apple and Qualcomm’s end of patent dispute and entrance into a six-year licensing deal, and Intel’s announcement that it will exit the 5G baseband chip business. We expect Apple will likely adopt 5G baseband chips made by Qualcomm (focus on mmWave markets) and Samsung (focus on Sub-6GHz markets) for lowering supply risk, reducing costs and having better bargaining power”



Mange producenter frigiver 5G smartphones i år, men når snakken falder på Apple, så er det ikke første gang producenten lader nye teknologier vente med migreringen.

