PUBLISHED : 2018-07-17 12:11:27

iPhone overlever et fald på 300 meter

Ved første øjekast skreg den clickbait, DROP TEST iPhone SURVIVES 1,000-foot fall from plane after owner drops ‘miracle phone’ while taking pics, men efter at have læst artiklen, vinder den lidt mere – selvom der bestemt ikke er tale om en forudbestemt droptest.

"DROP TEST iPhone SURVIVES 1,000-foot fall from plane after owner drops ‘miracle phone’ while taking pics" - Ja man skulle tro det var en dårlig clickbait artikel, men den skulle være god nok.



Historien tager udgangspunkt i et vennepar, som havde planlagt en flyvetur. Under flyveturen beslutter den ene at tage en billede med hendes iPhone, som resulterer i at hun mister grebet. Den stakkels smartphone tager flyreturen på over 1,000 fod, svarede til lidt over 300 meter, og hvad der må ville forvente ville være den sikre død for enhver smartphone.



Men lykkends gudinde har været indeover, da telefonen faktisk overlevede det fatale drop. Med begge ben plantet på jorden, benytter Sarvinder Naberhaus sig af Find My iPhone featuren, for at finde ofret. Første gang uden held, men inden hun gav helt op, fik Find My iPhone featuren endnu et skud, og til stor overraskelse, trackede softwaren hendes formodede smadrede iPhone.



iPhonen havde ramt et område med græs, som havde taget det værste af faldet, og Naberhaus fandt hendes iPhone uden en skramme, og som stadig var fuld funktionsdygtig.

Gad vide om en faldskærm til smartphones kunne være en ide til de aktive ekstremsportsudøvere...



Læs resten af historien HER

