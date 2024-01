iPhone 16: Mere RAM, hurtigere Wi-Fi

iPhone 16 kan byde på mere RAM, hurtigere Wi-Fi, og andre forbedringer. Det er ventet at de er drevet af en A18-processor og 8GB RAM.

16 jan. 2024 kl. 08:10 Af Maria DEL:

Apple's iPhone 16, som som forventes lanceret senere i år, forventes i følge flere medier, at indeholde mere RAM, hurtigere Wi-Fi og andre forbedringer. Ifølge Apple-analytiker Jeff Pu vil iPhone 16 og iPhone 16 Plus blive drevet af A18-processoren, rapporterer 9to5Mac. Dette vil være første gang, basismodellerne af iPhones vil bruge processorer bygget på en mere kraftfuld og effektiv 3 nanometer process. Ifølge analytikeren vil iPhone 16 indeholde 8GB RAM - en stigning fra de nuværende 6GB RAM i iPhone 15 og iPhone 15 Plus.

iPhone 16 Pro-versionerne vil indeholde den nye A18 Pro-chip, bemærkede rapporten. Analytikeren udtalte, at iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max vil bruge et Qualcomm X75-modem. Imens vil Qualcomm X70 bliver brugt i iPhone 16 og 16 Plus. Han bemærkede også, at iPhone 16 og iPhone 16 Plus vil få support til Wi-Fi 6E, som i øjeblikket kun er eksklusiv til iPhone 15 Pro-modellerne. iPhone 15 og 15 Plus understøtter kun Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E lover hurtigere hastigheder, lavere latens og bedre samlet netværksydelse. iPhone 16 Pro-enheder "kan" understøtte Wi-Fi 7, nævnte rapporten.

Hvad angår kameraet, sagde analytikeren, at iPhone 16 Pro får et opgraderet Ultra Wide-kamera, med en stigning i opløsning fra 12MP til 48MP.