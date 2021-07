iPhone SE leak: Skidt nyt for kamera fans

IPhone SE forventes at arve kameraet fra 2018 iPhone XR. Apples budgetvenlige iPhone SE vil efter sigende få en "klassisk" funktion, der kan kan ende med at blive et turn off for potentielle interesserede kunder.

15 apr. 2020 kl. 19:29

Seneste iPhone SE leak kommer fra analytiker Jon Prosser, der i et interview med Gadget Cast forklarede, at den næste ”budget” iPhone vil bruge et kamera fra Apples tidligere enheder.

Denne telefon bliver tilsyneladende iPhone XR, der blev lanceret tilbage i 2018 som en billigere version af iPhone X, der bragte en ny generation af design til Apples telefoner med sig med det famøse notch og undladelse af Home-knappen. Den billigere iPhone imponerede dog på andre parametre som lang batterilevetid, en lys skærm og stærk ydelse.

Dog var iPhone XR’s kamera ikke det bedste i sin klasse, da Samsung og især Google tilbyder bedre sensorer på deres telefoner.

(Image credit: @OnLeaks/iGeeksBlog)

De fleste iPhone interesserede havde uden tvivl forventet, at den nye iPhone SE ville bruge bagerste kameraopsætning fra iPhone 11, og eventuelt undladt et objektiv for at holde telefonens pris nede. Der er klare plusser at hente i smartphone-fotograferingsfunktioner i iPhone 11 over iPhone XR, så førstnævnte bagkamera setup, kunne have været et lækkert add-on til iPhone 9.

Men Apple har muligvis valgt at inddrage sin 2018 reservedelsbakke i stedet og genanvendt iPhone XR’s kamera

Andre rygtede funktioner til iPhone SE inkluderer en A13 Bionic processor, en 4,7 tommer skærm og en Touch ID-knap. Så du bør ikke forvente Face ID-support til en pris, der er henvendt til budgetmarkedet.

Selv med et alternativt kameravalg, kan overkommelig adgang til iOS og en iPhone, der sandsynligvis bevarer den byggekvalitet og levetid, som Apple-produkter er kendt for, stadig være meget tiltalende. Vi er bare nødt til at sidde tæt og vente på den officielle afsløring af iPhone 9 eller den nye iPhone SE, hvilket endda kunne ske i dag.

Prisen på grisen

iPhone SE koster $ 399 og vil være tilgængelig til forudbestilling fra 17. april. Udgivelsesdatoen er 24. april. IPhone SE starter med 64 GB lagerplads til $ 399, men du kan opgradere til 128 GB lagerplads til $ 449 og til 256 GB for $ 549.