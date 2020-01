AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-12 08:57

Microsofts Din telefon app kan nu bruges af alle

Microsofts app ”Din telefon” tillader nu alle at foretage og modtage opkald fra deres pc.





Din telefon app fra Microsoft er endelig klar til at tilføje en af dens største manglende funktioner: opkald. Appen giver dig allerede mulighed for at videresende tekstbeskeder, synkronisere notifikationer og dele billeder mellem din telefon og pc, men fra i dag kan du også foretage og modtage opkald med en pc, der er tilsluttet din Android-telefon.

Du er også i stand til at tjekke din opkaldshistorik og overføre opkald fra din pc tilbage til din telefon.

Kombineret med resten af din telefons funktioner, behøver du i det væsentlige aldrig at trække din telefon op af lommen, mens du arbejder ved din pc.

Din telefon appen har gennemgået en markant udvikling i de foregående måneder og gradvist udbygget sit funktionssæt. Det ultimative mål er at gøre din pc i stand til at tage sig af alt, hvad du normalt gør på din telefon uden at distrahere dig fra din arbejdsgang.

Det er dog sandsynligt, at vi fortsat vil se Microsoft introducere flere funktioner til appen i de kommende måneder, især da Microsoft har været ivrig efter at arbejde tæt sammen med Samsung om ting som screen mirroring.

Her kan hente Din telefon app





HUSK du hver måned kan vinde SUPER FEDE præmier ved at afgive kommentarer under vores nyheder, artikler, tests og guides. Desto flere kommentarer, jo større chance for at vinde. I denne måned er der fede produkter på højkant.





Kilde / Image credit:

Microsoft