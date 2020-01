AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-12-09 21:10

Leak: Nye billeder af Galaxy S11 dukker op

Vi er ikke mange måneder væk fra lanceringen af Samsung Galaxy S11-serien, og nu ser det ud til at der er dukket et par helt nye billeder op af S11 i offentligheden.



Indtil nu har vi kun set en række renders af Samsung Galaxy S11s formodede design, men takket være et læk på Twitter af brugeren "Ice Universe", har vi nu et par billeder af hvad der muligvis ligner en Galaxy S11 prototype i offentligheden.

Kvaliteten på de to lækkede billeder er mildest talt meget ringe og pixeleret, så det er begrænset hvilke detaljer man kan pege ud.

Ifølge lækket skulle billederne forestille Samsung Galaxy S11 i en "leak-proof case", hvilket lyder lidt ironisk, når man forholdsvist nemt kan se det rektangulære kameramodul, som tidligere er blevet lækket.

Det er dog svært at udlede meget andet fra disse stærkt pixelerede billeder, som desuden kun fremviser bagsiden af smartphonen. Derfor er det nok en god idé at tage billederne med et gran salt, indtil der muligvis kommer mere lækket materiale på banen.



Det forventes at Samsung lancerer Galaxy S11-serien omkring februar 2020.





Billeder og kilder: Notebookcheck, Twitter